Jazz Matinee am Sonntag, den 02.07.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) im Rahmen der Konzertnachlese das ganz neue Album des Duos des Pianisten Tilman Günther und des Bassisten Florian Döling mit dem Titel "Rede vom Glück" vor, die im März 2023 live aufgenommen und von Florian Dölings eigenem Label anflow Records (AR 0005) veröffentlicht wurde und unter www.anflowrecords.de bestellt werden kann.

Dann folgen viele neue Jazz CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Dan Wilson - Things Eternal (Brother Mister / Mack Avenue Records BRO 4005), William Evans & Roberto Koch / Special Guest: Jorge Rossy - Quiet Journey (TCB Records 37402), Karoline Weidt Quartet - Inviting / JazzThing Next Generation Vol. 98 (DoubleMoon Records DMCHR 71421), Tele-Port - Please Disperse (DoubleMoon Records DMCHR 71428), The Chick Corea Symphony Tribute - Ritmo (Warner Music Spain 5054197159701), Joshua Jaswon Octet - Polar Waters (Ubuntu Music UBU 0125), Robin McKelle - Impressions of Ella (Doxie Records BLV 8071 naive), Joscho Stephan Trio feat. Costel Nitescu - Four of a King (MGL Music 10001.190), Ceramic Dog - Connection (enja/yellowbird yeb-7841 2), Ben van Gelder - Manifold (DoYouMind? Records DYM?R 002), Fabian Mang - Flying (ATS Records CD-0999), Simon Ploetzeneder Quartet - Vienna Vibes (ATS Records CD-0997) und Nefertiti - Live in Paris /Zennez / Berthold Records BR 323048).

Konzerthinweis: Montag, den 03.07.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg ein Quartett auf, das aus Jürgen Hagenlocher Tenorsaxofon, Johannes Mössinger Klavier, Tabea Kind Kontrabass und Michael Heidepriem Schlagzeug besteht, und präsentiert dem Publikum einen Konzertabend, der unter dem Motto steht: Wayne Shorter Project - jazz classics. Mit John Coltrane und Sonny Rollins gehörte Wayne Shorter zur „vordersten Linie“ der Saxophonisten im modernen Jazz. Sein Spiel wurde als poetisch, rätselhaft und zugleich natürlich und in sich völlig logisch charakterisiert. Viele seiner Kompositionen sind weltberühmt geworden und er gilt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Interpreten der Jazzgeschichte. Dieser Abend verspricht großartige Musik von großartigen Musikern!