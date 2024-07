Jazz Spezial am Sonntag, den 14.07.2024, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung Jazz Spezial wieder unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen einen ganze Reihe von Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Booker Little Quartet / Quintet / Sextet - Conplete Recordings / Master Takes (2CD Essential Jazz Classics 2606), Oliver Nelson - The Blues and the Abstract Truth (Essential Jazz Classics 2608), Cannonball Adderley - Burnin´ in Bordeaux: Live in France 1969 (2CD Elemental Music 5990448), Cannonball Adderley - Poppin´ in Paris: Live at L´Olympia 1972 (Elemental Music 5990449), Yusef Lateef - Atlantis Lullaby / The Concert from Avignon (2CD Elemental Music 5990450) und Mal Waldron & Steve Lacy - The Mighty Warriors / Live in Antwerp (2CD Elemental Music 5990446).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!