Jazznews Samstag 24.6.2017 Jazz im Gründungsjahr von RDL 1977

An diesem Wochenende feiert Radio Dreyeckland den 40sten Geburtstag. Das ist Anlass für die Jazzredaktion sich mal anzuschauen, was die Jazzmusik im Geburtsjahr von RDL, 1977, so musikalisch gebracht hat.

In einer 2 stündigen Sondersendung werden wir uns mit Fusionmusik, Folkjazz, Jazzrock, Freejazz und den vielfältigen Stilprägungen der osteuropäischen Jazzscene beschäftigen. Man sieht in diesem Jahr 1977, das es keine bestimmenden Jazzstile mehr gibt, sondern das große Vielfalt und Jazzmischungen angesagt sind.

Leider gibt es aus den frühen Jahren des Jazz bei RDL keine Aufzeichnungen mehr. Aber Jazzenthusiasten haben früher alles auf Tonband und Kassette mitgeschnitten. Unsere Hoffnung ist, das die ein oder andere Jazzsendung von RDL noch in manchem Musikschrank auf Wiederentdeckung wartet. Bitte meldet euch bei uns per Mail: jazznews@rdl.de oder ruft an: 0761-30407 falls es noch Funde gibt.

Viel spass beim anhören

am Mixer: Hardy und Heinz