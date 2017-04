Nur 77 is echt gewesen..

Im Rahmen der Jubelfeiern zum 40-jährigen Radiojubiläum präsentiert Bittersweet den musikalischen Selfie. Wir lieben uns und unsere Musik! Deswegen ein Spezial zum Geburtsjahr von Radio Dreyeckland: das grandiose Musikjahr 1977! Gäste sind unter anderem: The Clash, Sex Pistols, The Jam, Blondie, Talking Heads, Brian Eno, David Bowie, Iggy Pop, 10cc und - no rock, no show -: AC/DC.

Eure Wünsche direkt ins Studio: bittersweet@rdl.de