40 Jahre RDL - 40 SONGS

1977 ist der Startschuß für ein neues Radiokapitel - 2017 feiert Radio Dreyeckland 40jähriges Sendejubiläum.

Bittersweet feiert mit und präsentiert in den nächsten Wochen 40 Songs aus 40 Jahren. Wir stellen Euch das RDL-Lied für das jeweilige Jahr vor. Mit Hintergrundinformationen, Zeitzeugnissen und vor allen Dingen: guter Musik. Los gehts am 13. Januar, back to 1977 und von da an ein Song pro Jahr. RDL-tauglich, rockig, punkig, rotzfrech und genau so frei wie wir.

Eure Songs des Jahres an bittersweet@rdl.de

Playlist aller 40 Songs: