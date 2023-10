Johanna Ambivalent

Von klein auf verarbeitete Johanna ihre Gefühlswelten in Lyrics und Musik, mittlerweile in liebevollen Gitarrenpop verpackt. Ihre Songs handeln vom Alleinsein, feurig/ eisigen Liebesbeziehungen, der Abstrusität des Menschen und vielen weitere Höhen und Tiefen des Lebens. Ihre Texte sind gefühlvoll, ehrlich und bieten dadurch einen Raum für Verbundenheit. Johanna tritt regelmäßig bei Open Stages auf und freut sich über Konzertangebote aller Art, denn ihre Musik schreit danach, gehört zu werden – am besten live.