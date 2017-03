Das Bluesclubradio vom 16. März freut sich: John Mayall kommt nach Freiburg, am 21. März ins Jazzhaus. Der 83-jährige ‚Vater des weißen Blues‘ findet auch in dieser Sendung statt, und das gleich doppelt – Ehrensache. Dazu gibt es noch ein kleines Meer an feinstem Blues, diesmal unter anderem von Son Seals, Terry Evans, Trudy Lynn und Stavin‘ Chain, denn auch diese Nacht hat viele Ohren…