Jubiläum mit Soul

Musik mit Seele

Jubiläumssendung der Delikatessen. Ein Jahr gibt es jetzt schon immer wieder die schmackhaftesten Sounddelikatessen auf die Plattenteller. Für die aktuelle Folge wittmen wir uns der wundervollen Soul-Musik. Von damals bis heute haben wir euch schmerzvolle,fetzige, politische und romantische Seelen-Hits dabei. Schaltet wieder ein. Für Ohren und Seele



Setliste:

Idris Muhammad - Coul'd heaven ever be like this

Durand Jones & The Indications - Smile

Black Pumas - Fire

Curtis Mayfield - People get ready now

Curtis Harding - Welcome to my world

Roy Ayers - Liquid love

Michael Kiwanuka - Hero

Menahan Street Band - The Crossing

Charles Bradley - I feel a change

Little Stevie & Jay "dusty" Smith - Uptight

Shirly Bassey - Light my fire