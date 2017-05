Katalonien bereitet Unabhängigkeitsreferendum vor

Die katalanische Regionalregierung will am 22. Mai in Madrid ihre Vorstellungen für ein Referendum in Katalonien vorstellen. Eine Einigung mit der spanischen Zentralregierung über Vorgehen und Zeitplan scheint aber unwahrscheinlich. Der katalanische Regierungschef will aber auch gegen den Willen der spanischen Regierung über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. Die Regionalregierung hat eine Ausschreibung zur Beschaffung von Wahlurnen erlassen. Die in Madrid regierende PP kündigte hingegen an, die Wahlurnen zu beschlagnahmen und zu zerstören. Der katalanischen Parlamentspräsidentin Carme Forcadell drohen Amtsenthebung und sogar eine Haftstrafe. (FK)