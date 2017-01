Kennt Ihr deutschen Blues?

Sie heißen Wolfgang Becker, Dieter Kropp, Chris Kramer, Alex Behning, Hanno Bruhn, Manfred Häder, Tommy Schneller, Williams Fändrich, Robert Hobmeier, Michael Wack, Hagen Stoll oder Stefan Stoppok - und sie spielen und singen den Blues auf deutsch. Was gewöhnungsbedürftig klingt wie Pepsi aus Halle oder Spareribbs aus Wattenscheid ist weit mehr als nur blindes Abgekupfere und laues Nachgemache, meint unsere Blues-Sendung „Bluesclubradio“. Die Sendung am 12. Januar präsentiert einen Querschnitt deutschsprachiger Bluesbarden, die alles drauf haben, was den Blues ausmacht: Tolle Musik, krasse Texte und Leidenschaft, die das Lächeln im Januar anknipst. Dazu die bluesige Erkenntnis: Gibt’s nicht gibt’s nicht.