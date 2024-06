Kleines Feines, Großes Buntes - Ausstellung von Cutwork Orange in der Adelhauser Straße 10a

Am Sonntag, dem 9.6. , war die Vernissage der neuen Ausstellung „Kleines Feines, Großes Buntes“ von Cutwork Orange in der Adelhauser Straße 10a. Nick von Focus Kultur war zugegen und hat sich mit Besuchern und Besucherinnen und dem Künstler selbst über die verschiedenen Kunstwerke und Objekte unterhalten. Anderthalb Dutzend Bilder in verschiedenster Farbgebung und Stimmungslage werden dort präsentiert. Die Ausstellung hat zwar keine festen Öffnungszeiten, aber ein Blick auf die Werke lohnt sich durchaus.