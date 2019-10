"Taschen erzählen - Frauen*geschichte zum Auspacken" so der Titel eines aktuellen Projektes der Feministischen Geschichtswerkstatt. Es gibt verschiedene Programmpunkte am Adelhauser-Kloster an diesem Wochenende und ab dem 26.10. eine Ausstellung in der Künstlerwerkstatt L6. Am Sonntag um 12 Uhr im Restaurant Adelhaus werden die Schauspielerinnen Lisbeth Felder und Renate Obermaier, moderiert von Heide Bergmann einige Frauengeschichten in einer animierten Lesung vortragen. Wir haben mit Ihnen über das Projekt gesprochen.