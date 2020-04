Der große Klimastreik am 3. April 2020 ist weitgehend der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Aber Friday for Future Freiburg sagt: Die Klimakrise ist auch eine globale Krise und sie muss Thema bleiben.

Deshalb haben sie heute bei Radio Dreyeckland in ihrer Streiksendung die HörerInnen mit Klimanews versorgt und waren mit einer engagierten Demorede am Start. Live zugeschaltet war Verena, Psychologist for Future, die darüber sprach, warum die Coronakrise die Menschen so einfach zur Verhaltensänderung bewegt, die Klimakrise aber kaum und was da passieren muss. Ebenfalls live zugeschaltet waren FFF-Ortsgruppen-VertreterInnen aus Neuruppin, Brandenburg und München, Bayern. Durch die Sendung führen Anna und Moritz von Friday for Future Freiburg. Sie sind der Meinung: Wir können nach Covid-19 nicht einfach weitermachen, wie bisher​. Jetzt sollte der Wendepunkt sein, an dem wir alle zusammen anpacken. In der Coronakrise haben wir gelernt, dass das möglich ist.