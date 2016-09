Kostenloses Kulturticket für Studenten der TU Chemnitz (Radio T)

Wer im Besitz eines gültigen Studentenausweises der TU Chemnitz ist, kann diesen ab diesem Wintersemester als Eintrittskarte für die Theater Chemnitz und die städtischen Museen nutzen. Freien Eintritt in das Opernhaus, die Konzerte der Robert-Schumann-Philharmonie, das Schauspielhaus, das Ballett und das Figurentheater.

Diese Kulturflatrate wurde in enger Zusammenarbeit vom StudentInnenrat der TU Chemnitz und von den Fraktionen Bündnis’90/Die Grünen, Die Linke und SPD im Stadtrat vorangetrieben und bereits seit einiger Zeit, am 2. März, in einer Sondersitzung zum Haushalt 2016 entschieden.

Marianne von Radio T aus Chemnitz sprach mit Mario Köppe, Marketingleiter der Theater Chemnitz.