Chaos in Chemnitz. 6000 Rechtsextreme ziehen durch die Stadt. Sie zeigen den Hitlergruß, rufen nach Hass, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auf. Die Polizei kann sie nicht aufhalten. Gegenüber stehen 1500 Gegendemonstranten. Es ist zu wenig. Das denken sich Antifaschisten. Deutschlands weit werden Aktionen gegen Rechteextremismus gestartet. Das Motto „Wir sind mehr“. Was bisher geschah und wie es in Chemnitz weiter geht,fassen wir in diesem Beitrag zusammen.