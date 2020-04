Kurzarbeit, Aufhebeverträge und Schikane in den Betrieben

Die deutsche Wirtschaft ist durch Corona-Auflagen in einer Krise und der Staat ergreift drastische Maßnahmen, um das Virus an seiner Verbreitung zu verhindern und um Unternehmen zu retten. Über die letzten Wochen haben viele menschen ihren Job verloren, wurden auf Kurzarbeit angemeldet oder berichten von mangelhaften Hygienemaßnahmen in ihren Betrieben, wenn sie noch schaffen müssen. Was mache ich wenn ich krank bin? Welche Hygiene-Maßnahmen muss mein Arbeitgeber überhaupt einhalten? Und welche Rechte habe ich in verordneter Quarantäne? Um diese plötzlich aufspringenden Fragen zu beantworten hat die Gewerkschaft FAU eine Sonderseite eingerichtet. Radio Dreyeckland sprach mit Konstantin von der FAU Jena um über die derzeitige Stellung des Arbeitsrechts und -kampfes und den häufigsten Fragen von Angestellten zu sprechen.

Eine umfangreiche Übersicht zu den häufigsten Corona-Bedingten Problemen in und um euren Job findet ihr unter https://jena.fau.org/corona/