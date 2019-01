Radikale Selbstliebe

Wie sehen unsere Vulven* aus? Welche Vorstellungen haben wir davon, wie wir sein sollten? Was bedeutet meine A_Sexualität* für mich? Wo/Wann empfinde ich Lust? Wo/Wann Scham? Was hält mich zurück, mich so zu zeigen, so zu sein, wie ich bin?

Am Samstag 26.01. findet in Freiburg ein Workshop zum Thema 'Selbstliebe - Lasst uns aufbegehren!' statt. Der Workshop richtet sich an FLTI* (Frauen, Lesben, Trans, und Inter-*Personen).

Wir sprachen im Vorfeld mit den Workshopleiter*innen Lynn Josefine und Stella Rutkat.