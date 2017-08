Das Foire Aux Vins in Colmar ist angelaufen, Sting, Pixies und Les Insus haben ihre Auftritte absolviert. Der Enspurt naht: Am Samstag spielt Placebo zum Tanz auf, daher mit zwei älterern Tracks in der Playlist vertreten und dann am Sonntag die Hardrock-Session, die hoffentlich hält, was sie verspricht. Wobei ich mir da eigentlich keine Sorgen mache. Bis dahin auf eine Weinschorle in Colmar. Eure Pippi.