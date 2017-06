Das ZMF in Freiburg öffnet am Mittwoch, den 05. Juli 2017 seine Pforten: Mit dabei unter anderem New Model Army, die Toy Dolls, Amy Macdonald und Kris Kristofferson. Einen kleinen Vorgeschmack bekommt Ihr mit der heutigen Musikauswahl, die Euch evtl. die Entscheidung über den Besuch des einen oder anderen Konzertes erleichtert. Bis dahin. Eure Pippi.