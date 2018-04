La revolución en minifalda

Vania Markarian es Doctora en Historia Latinoamericana (Columbia University, 2003) y Licenciada en Ciencias Históricas (Universidad de la República, 1996). Ha enseñado e investigado en la Universidad de la República, New York University, Columbia University, City University of New York, Princeton University, Universidad Nacional de General Sarmiento y el CLAEH. Tiene numerosas publicaciones sobre el período de la Guerra Fría de Uruguay y Latinoamérica entre las que se destaca el libro "Left in Transformation: Uruguayan Exiles and the Latin American Human Rights Networks, 1967-1984" (Nueva York: Routledge, 2005). Su último libro es "El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat" (Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2012). Actualmente es responsable del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la República e integra el Sistema Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

