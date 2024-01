laut&deutlich am Donnerstag 25.Januar 2024 22:00

laut&deutlich 2024-01-25 22:00

da kommt wieder was. Sounds und Geräusche zwischen Freundlichkeit und Grenzbereich.

Die geölte Maschine im Diskoschiff; Saskia = Herausforderung und Hörgenuss; In Freiburg surft man Brake in Lenor; Sorry, dass ich lache wenn die Sonne kommt; Kreidler = Stoik?; Kin Teal in elastischem Wasser bei 140bpm; Stille Stunde mit Zarathustra, Deilikates von Christian Kleine

Musikauswahl und Zwischen den Stücken: Henning