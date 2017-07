Le Rap - Die Franzosen greifen an

Französischer Rap kämpft sich in dieser Ausgabe von musiVersity auf den CD-Teller. Er ist laut, kritisch, vielfältig. Großen Einfluss hatte in den letzten Jahren die Sturmabteilung (franz: Section d'Assaut, Begriff für SA). Auf der Sexion d'Assaut und deren Überlebenden wie Maître Gims steht der Fokus. Am heutigen Tag ein guter Feiereinstieg für die Menschen, welche ihr Leben nach schulpflichtigen Kindern takten.

