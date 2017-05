Eine Ausgabe von musiVersity, die in die akustische Musik Osteuropas hineinhört. In vielfältiger Weise: Ruhig, hautnah, lebendig, folkig, soulig, swingend, rockig, rappend, Gänsehaut erzeugend... In jedem Fall erreichen die Künstler*Innen unsere Ohren mit großem Ausdruck. Hiermit wird eine beliebte Ausgabe der Sendereihe erneut ausgestrahlt und ergänzt unseren aktuellen Zyklus aus dem Osten Europas.

musiVersity - Die musikalische Vielfalt Europas - The Sound of Europe on www.soundof.eu