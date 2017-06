Hip Hop en Rap op de oren! Hier kommt die Folgeausgabe von musiVersity zu Musik in niederländischer Sprache. Nämlich mit Spielarten des Ned Hop aus Belgien, Luxemburg und - wer hätte es gedacht - den Niederlanden! Natürlich u.a. mit Hörproben von Mulu, Lijpe, Broederliefde, SMBG, Typhoon und Tourist LeMC aus Belgien. Hiermit wird eine beliebte Ausgabe der Sendereihe erneut ausgestrahlt.

musiVersity - Die musikalische Vielfalt Europas - The Sound of Europe on www.soundof.eu