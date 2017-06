MUSE+ - Nederlandse Muziek

Eine Ausgabe von MusiVersity, die Euch Musik in ausschließlich niederländischer Sprache vorstellt. Auch wenn die jüngere Generation durch weit verbreitetes Desinteresse die eigene Sprache in der Musikkultur in den mittelfristigen Ruin treibt, gibt es bei intensiver Recherche interessante, allerdings selten progressive Musik zu entdecken. Das heißt: schlagerfreier NedPop, Nieuw Disco, Liedermacher- und Alternative-Musik werden Eure Ohren erfreuen. Und NedHop kommt hier dann 14 Tage später an Eure Ohren. Hiermit wird eine beliebte Ausgabe der Sendereihe erneut ausgestrahlt.

musiVersity - Die musikalische Vielfalt Europas - The Sound of Europe on www.soundof.eu