Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Afrika fluten"

Am 22. Mai 2024 erwartet euch bei Lit my Fire als Buch des Monats der Roman Afrika fluten. Darin begibt sich der Autor Christoph Keller auf die Spurensuche nach Bruno Siegwart, einem Schweizer Ingenieur der Anfang des 20. Jahrhundert die Idee verfolgte einen riesigen Staudamm an der Meerenge von Gibraltar zu bauen, um das Mittelmeer auszutrocknen.

Neben kolonialistischem Gigantismus stehen Sachbücher auf dem Programm. Cora und Sebastian stellen euch Die Sprache des Kapitalismus von Simon Sahner und Daniel Stähr vor.

Clemens ist der Frage nachgegangen, was man eigentlich beachten muss, wenn man vor hat ein gutes Sach- oder Fachbuch zu schreiben. Dazu hat er die Historiker*innen Jörg Später und Helena Barop interviewt.

Die musikalische Untermalung der Sendung besteht aus einer bunten Mischung an Songs afrikanischer Bands.