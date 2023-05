Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Kochen im falschen Jahrhundert"

Diesen Monat besprechen wir den neuen Roman der Österreicherin Teresa Präauer. Kochen im falschen Jahrhundert erzählt von einer Einladung zum gemeinsamen Abendessen. Es geht ums Einkaufen, Kochen und Essen, um belanglose, angeregte bis bissige Tischgespräche. Gewürzt mit Songtiteln und Rezepten. Schaltet ein und erfahrt, wie der Roman uns geschmeckt hat.

Zudem stellen wir euch den endlich ins Deutsche übersetzen Gewinner des Prix Goncourts 2021 vor: Die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Mbougar Sarr ist nun im Hanser Verlag verfügbar. Auch informieren wir wieder über aktuelle Trends aus dem Fantasy Genre.

Wiederholung der Sendung am Folgetag, den 25. Mai, 13 Uhr.

Die nächste Folge von Lit My Fire hört ihr am 28. Juni, 20 Uhr.

Seit einiger Zeit haben wir auch einen Instagram-Kanal: https://www.instagram.com/litmyfire_literaturmagazin/

Zwischen den Sendungen gibt es Leseaktionen, Blicke hinter die Kulissen und leckere Fotomontagen. Schaut gern mal durch!