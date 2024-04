Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Wo Milch und Honig fließen"

Im April sprechen wir über Wo Milch und Honig fließen von C Pam Zhang. In dem frisch bei S.Fischer erschienen und von Eva Regul übersetzten Roman geht es um die Umweltapokalypse, Superreiche und die Frage nach den Grenzen von Genuss. Jede Menge französische Sterneküche und Asian-Fusion-Food sind auch dabei!

Ganz klassisch Deutsch und doch ganz unerwartet wird es mit Dein ist das Reich von Katharina Döbler. Sebastian hat sich den Roman über drei Generationen einer Missionarsfamilie in den Südseekolonien vor dem Zweite Weltkrieg angeschaut, und erzählt, warum das Buch aus dem Jahre 2021 von Ullstein eine absolute Lesetipp ist.

Very British wird es bei Annas Leseempfehlung: Sie stellt Pity von Andrew McMillan vor, erschienen bei Canongate Books. Der formal und stilistisch aufregende Roman spielt in einer Minenstadt, in der vor vielen Jahren ein Grubenunglück geschehen ist. Nun ist ein Team von Forscher:innen vor Ort, um zu schauen, wie die Bewohner:innen das Ereignis erinnern. Wir tauchen auch ein in die Geschichte einer Familie, die seit drei Generationen fest mit der Industrie verbunden ist.

Nahrung für musikophile Menschen gibt es auch: Clemens hat für die Sendung Songs übers Essen vorbereitet.