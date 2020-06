Nach der Vorstellung der drei Romane plauderte das Lesewütige Kaffeekränzchen über die Darstellung der Demenzkrankheit in den Büchern. Wie werden die Beziehungen zu den Angehörigen dargestellt? Erfährt man etwas über die Auseinandersetzung mit der Krankheit der Erkrankten selbst? Und ist so etwas wie die Poesie der Demenz in den Romanen spürbar?