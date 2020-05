Live-Musik aus den geschlossenen Clubs

Die Corona-Bestimmungen betreffen nicht zuletzt auch die Clubs und Konzertbühnen. Anders als die Gastronomie oder Museen dürfen diese Orte auch weiterhin nicht öffnen. So entgehen ihnen alle Einnahmen bei nach wie vor laufenden Kosten wie den Mietzahlungen. Nach dem Vorbild des Berliner Projekts "United We Stream" sind jetzt auch in Freiburg Live-Konzerte aus den geschlossenen Clubs gestartet - am 9. Mai machte die Band FatCat den Auftakt.

Jule Landenberger von der IG Subkultur berichtet von den ersten Erfahrungen und erklärt, wie das Projekt des Clubs beim Überleben helfen soll.