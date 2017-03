Das Bluesclubradio vom 30. März empfiehlt drei starke Freiburger Blueskonzerte in den Folgetagen mit Anspielern: King King am Freitag im "Jazzhaus", Neal Black am Montag im "Schiff" und Tino Gonzales am Mittwoch im "cum laude". Dazu gibt es Mitschnitte und Interviews aus dem ungesteckerten Live-Konzert im RDL-Studio vom Mittwoch - mit der wunderbaren Michi-Oertel-Band aus Freiburg.