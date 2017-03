Grüße aus Rheda-Wiedenbrück

Das Bluesclubradio vom 23. März präsentiert eine Premiere: Aus Anlass des 40. Geburtstags von Radio Dreyeckland findet erstmals ein ungepluggtes Studio-Live-Konzert mit Besuchern im Sender in der Adlerstraße statt - und die bluesige Michi-Oertel-Band aus Freiburg macht als aufstrebende Formation den Anfang. Hier gibt es bereits eine Kostprobe, dazu eine handvoll bluesigen Soul und souligen Blues sowie Anspielungen auf diverse Konzerte in den kommenden Tagen plus zwei Vorveröffentlichungen eines deutschen Bluesers mit holländischem Namen aus Rheda-Wiedenbrück.