Mach mal Pause! Mehr Personal im Krankenhaus

Am 22.2. wird das Bündnis Entlastung jetzt – Südbaden für mehr Personal im Krankenhaus vormittags ab 11 Uhr bei den Aktionen am Neuro-Zentrum der Uni-Klinik präsent sein und ab 14 Uhr am Bertoldsbrunnen für Solidarität mit den Beschäftigten werben. Unter anderem wird es eine Foto-Aktion geben, an welcher sich alle beteiligen können, die Gesicht für mehr Personal im Krankenhaus zeigen wollen.

„Gesundheit wird zunehmend zur Ware. Hinter dem sogenannten „Pflegenotstand“ stehen klare Profitinteressen.“, so Pressesprecherin Lina Haug, „Der eklatante Personalmangel schadet dabei nicht nut den Beschäftigten, sondern gefährdet auch die Gesundheit der Patient_innen.“

Wenn die Beschäftigten der Uni-Klinik im Zuge der bundesweiten Aktionstage „Mach mal Pause“ einen verbindlichen Personalschlüssel fordern, werden sie dabei unsere Unterstützung haben! Seit Ende des vergangenen Jahres haben sich engagierte Menschen zusammengeschlossen, um gemeinsam mit den Beschäftigten für eine Entlastung des Krankenhauspersonals und eine Mindestpersonalbemessung zu kämpfen. Im Bündnis arbeiten Krankenhausangestellte und potentielle Patientinnen mit; es sind Gewerkschafter dabei und Menschen, die für eine bedürfnisgerechte Gesundheitsversorgung eintreten.

RDL sprach mit Daniel vom Bündnis Entlastung jetzt.

Mi, 22.02. | 11h | Neuro-Zentrum der Uni-Klinik Freiburg, Breisacher Str. 64