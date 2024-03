Magical Mystery Mix am 05.03.2024_Bolero

Magical Mystery Mix

Maurice Ravels Bolero - Reinterpretationen

Maurice Ravels Komposition "Boléro“ spielt eine bedeutende Rolle in der Musikgeschichte, insbesondere in der Orchestermusik des 20. Jahrhunderts und begegnet uns in verschiedensten Versionen. Ursprünglich als Ballett gedacht und für die Bühne konzipiert, gilt es als eines der meistgespielten Werke der Orchesterliteratur und wurde von zahlreichen Musikern aus allen Genres vielfältig interpretiert.

Hören wir Versionen des London Symphony Orchestra, von Benny Goodman, Frank Zappa, Jeff Beck, King Crimson + Tony Levin, MAYBEBOP, Angelique Kidjo und dem Jacques Loussier Trio. Und dazu ein paar Informationen und Geschichten rund um den Bolero.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Boléro (Ravel) 15:34 Ravel: Bolero / Daphnis Et Chloë London Symphony Orchestra

3 Bolero 2:31 Saga Jazz: Jazzin' The Classics, Vol. 2 (A Musical Sacrilege Fro… Benny Goodman

4 Bolero 5:19 The Best Band You Never Heard In Your Life Frank Zappa

5 Beck's Bolero - 2005 Remaster 2:55 Truth Jeff Beck

6 Bolero [from: Frame by Frame, 1991] 6:48 Bolero (feat. Tony Levin) [KC50, Vol. 26] King Crimson, Tony Levin

7 Bolero 3:54 Sistemfeler MAYBEBOP

8 Lonlon Ravel's Bolero - Live 4:14 Spirit Rising (Live) Angelique Kidjo, Branford Marsalis

9 Boléro 17:12 Ravel's Boléro Jacques Loussier Trio

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und anhören. Diese enthält noch weitere Stücke des Bolero.

https://open.spotify.com/playlist/1r4jkSjW26tSwSnfNdldwT?si=6f42db794c8e4905

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Bild: Maurice Ravel (1925), wikimedia