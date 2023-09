Magical Mystery Mix am 05.09.2023_JWST

Das John Webb Space Telescope – Origami im Weltraum

Im Weltraum ist der Teufel los: Das John-Webb-Teleskop entdeckt schräge Dinge. Der Nachfolger des legendären Hubble-Weltraumteleskops liefert seit 2022 bisher undenkbare Bilder aus den Tiefen von Raum und Zeit. Alles muss auf „neu“ kalibriert werden. Stimmt das Standardmodell nicht mehr? Was sind die Großen 6? Wie war das mit dem Urknall?

Der Magical Mystery Mix präsentiert euch die technischen Details dieses großartigen astronomischen Instruments und interpretiert erste Erkenntnisse aus fernen Welten und deren Auswirkungen auf unser Denken und Deuten.

Anmerkung: Das Teleskop ist nach dem früheren NASA-Administrator James Edwin Webb benannt. Die Namensgebung ist umstritten, da Webb als Manager und nicht als Wissenschaftler tätig war. Er hatte außerdem in seiner Funktion als NASA-Direktor die Diskriminierung homosexueller Mitarbeiter geduldet. Seit wann sollen abgefahrene kosmische Gerätschaften nach dusseligen NASA-Verwaltungsdirektoren benannt werden? Eigentlich sollte es „Henrietta Leavitt-Teleskop“ heißen - diese Dame hätte die Ehre wirklich verdient. Wir erläutern dies.

Bild: Das James Webb Space Telescope, Quelle: wikimedia

Musik: Kurt Maninouk / Moderation: Der Bdolf

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 French Kiss 8:12 Spex CD #22 Avril Lavigne

3 Erdwelle 1 1:19:47 Klangstoff.de Akasha Project

4 Quit Elegance 5:31 Formed Verse Neina

5 Locomotion 8:49 Consumed Plastikman

6 Distant Shores 12:28 Ideas From The Pond Petar Dundov

7 Dubois 6:05 Austral Gastón Arévalo

8 Zapopan 7:55 [THN094] Boreal Sans Soleil

9 Unfamiliar Wind (Leeks Hills) 5:22 Ohm: The Early Gurus Of Electronic Music 1948-1980 [Disc 3] Brian Eno

10 Austral 6:57 Austral Gastón Arévalo

11 Dumpfes hämmerndes Dröhnen 5:13 Spannende Musik Love-Songs & U. Schütte

12 Soleil Levant 8:14 [gruen002] Dimanche Martin Donath