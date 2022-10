Magical Mystery Mix am 04.10.2022_Surabaya Gold

Der MagicalMysteryMix

Surabaya GOLD - Haschisch-Geschichten von Bernd Cailloux

"Abseits gängiger Kifferklischees werfen Bernd Cailloux' sanfte Satiren ungewohnte Schlaglichter auf die jugendgefährdende Welt des Haschischs - von der Frühzeit ahnungsloser deutscher Zöllner und der Hochzeit zerebraler Rebellion über den langen Marsch in die Verbürgerlichung bis zum gerade noch so unerlaubten Wellnessjoint der Gegenwart. VIelleicht die letzte Abfahrt vor der Mehrwertsteuerpflicht."

(Klappentext suhrkamp)

Es liest der Bdolf, Musik: Kurt Maninouk

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Night's Introlude 4:40 Smokers Delight Nightmares On Wax

3 Extented Spirit - Caprice 8:20 Sound of the City Berlin JazzaNova

4 Hommage À Noire 6:24 Space Night Vol. III [Disc 1] Ralf Hildenbeutel

