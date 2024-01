Magical Mystery Mix am 16.1.2024_GFF78

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 78: Spannende Klangwelten

Eine gendreübergreifende und abwechlungsreiche Sammlung audiophiler Musik: Minimalistisches, Tecnoides, Atmosphärisches, Geräuschhaftes, Elektrisierendes, Melancholisches, Pulsierendes, Schwebendes, Spannendes.

Hören wir einen 60 Minuten Mix, ganz ohne störende Moderation. Nicht für jeden Geschmack, aber wer weite Ohren hat, lehnt sich zurück und genießt. Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Kino für’s Ohr!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Bodhi Mandala - Drumspyder Remix 6:19 DownTemple Dub: Remixed Desert Dwellers, Drumspyder

3 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

4 Sjötti Stormur 5:19 Stormur Yagya

5 Enchevetrement Desordonne 3:22 Traite De Mecanique Populaire ZNR

6 TAXPO 4:23 TAXPO LudoWic

7 Portable Void 2:30 So Extra Bronze Lamp Imaginary Softwoods

8 Microgravity 5:13 Microgravity Biosphere

9 Pomme Fritz (Meat 'N Veg) 9:02 Pomme Fritz The Orb

10 Hagoromo 3:53 Sakura Susumu Yokota

11 Oral 3:43 Oral Björk, ROSALÍA

12 Kayu 4:45 Kayu An-Ten-Nae

13 A Day In The Life 5:38 Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band The Beatles

14 Mission Venice 2:52 Science Fiction Jazz Vol. 1 Nightmares On Wax

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist teilweise abrufen und anhören.

Ich konnte nicht alles bei Spotify finden, aber das meiste.

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia