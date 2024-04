Magical Mystery Mix am 16.04.2024_Bicycle Day

Bicycle Day – wir erinnern an Albert Hofmann

Di. 16.04.2024, 22-23 Uhr

Am 19. April 1943 verlässt der Schweizer Chemiker Albert Hofmann (1906 – 2008) seinen Laborarbeitsplatz bei Sandoz in Basel und macht sich mit dem Fahrrad auf den Weg nach Hause. Während dieser Fahrt und nach Ankunft in dem heimischen vier Wänden erlebt er äußerst seltsame Dinge. Seitdem feiern nicht wenige Leute dieses Datum als den sogenannten Bicycle Day.

Was war geschehen? Der MagicalMysteryMix geht auf Spurensuchen und stößt auf die Geburtsstunde des LSD.

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Lucy In The Sky With Diamonds 3:29 Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band The Beatles

3 Doubler Stones 10:20 Enclosures Craven Faults

4 Erdwelle 1 1:19:47 Klangstoff.de Akasha Project

5 Mit Dem Viertel Eines Tausendstel Gramms 0:37 Erinnerungen eines Psychonauten. Albert Hofmann

6 The Narrow Way (Part 1) 3:28 Ummagumma (2011 Remastered Version) Pink Floyd

7 Waves 6:37 Waves Lysergic Boy

8 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

9 Jetzt Bin Ich Nicht Mehr Ich 2:13 Erinnerungen Eines Psychonauten. Albert Hoffman

10 On The Run 4:22 Dark Side Of The Moon (2011 Remastered Version) Pink Floyd

11 Consumed (In Key) 11:34 Consumed In Key Plastikman & Chilly Gonzales

12 In-A-Gadda-Da-Vida 2:53 100% Rock Classic [Disc 1] Iron Butterfly

13 Locomotion 8:49 Consumed Plastikman

14 White Rabbit 2:34 Greatest Hits Jefferson Airplane

15 Durch Mark Und Bein 1:20 Erinnerungen Eines Psychonauten. Albert Hofmann

16 Purple Haze 2:46 zweitausendeins DISC 1/2 Jimi Hendrix

17 Albert Hofmann und die Entdeckung des LSD, Teil 22 3:00 Mathias Broeckers, Roger Liggenstorfer, Rumold Dany, u.a.

18 Frosti 1:42 Vespertine Björk

Bild: wikimedia