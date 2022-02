Magical Mystery Mix am 01.02.2022_RDG59

Dienstag, 1. Februar 2022, 22-23 Uhr

Magical Mystery Mix –

Geräusche für Fortgeschrittene,

Vol. 59

Eine weitere Folge der "Geräusche für Fortgeschrittene" mit einem Ausflug in die geheimnisvollen Gefilde seltsamer Klangwelten: Ambient, Klassik, Trance, Ethno, Pop, Geräusche, Experimentelles, bunt gemixt – eine magische und anregende Reise für die Freundin und den Freund seltsamer Musik.

Lehnt euch zurück -

dreht die Anlage ein bisschen lauter

oder setzt euch den Kopfhörer auf,

schließt die Augen

und gebt euch hin -

dem Rausch der Geräusche.

Viel Spaß!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

3 Hold Steady (Featuring Genevieve Artadi) 8:53 Spex-CD #145 Kasey Johansing

4 Kathedrale Santa Maria del Fiore in Florenz 5:11 Florenz 2000 Soundscapes Kurt Maninouk

5 Ekko 3:56 Consumed Plastikman

6 Nexus On The Beach 6:10 Tower of Silence Roberto Musci

7 Empire I 2:01 Aka / Darbari / Java Jon Hassell

8 Nabilophone 5:00 Cryonics 1989 - 1992 Dark Star

9 Tradition mbenzélé: Chant de chasse Pygmée: Chasse à l'éléphant 3:38 Musiques Sacrées (Sacred Music) Pygmées Mbenzélé d'Ibamba

10 fullmoon 5:12 async Ryuichi Sakamoto

11 Calm Of The Shadow 3:02 and felt like... Troth

12 Light Flowers Dark Flowers 24:47 Alvin Curran: Solo Works - The '70s Alvin Curran

13 Point Of View Point 3:57 Spex CD # 015 Cornelius

14 Keine Zähne 4:02 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Matmos

15 Failures and Small Observations 5:32 GND (Ground) A.Karperyd

16 Ginster 3:09 Orneology Mimsy

17 Zuckerbäckerbrigade 2:10 Wir arbeiten für die nächste Welt (1991 - 2012) Die Welttraumforscher

18 X Rituals 3:49 People On Sunday Domenique Dumont

19 The Narrow Way (Part 1) 3:28 Ummagumma (2011 Remastered Version) Pink Floyd

20 Yage 2:22 Transomuba POL



Bild: "Urban Psychedelic Experience" by Picasa 2020, wikimedia

Erfahrt alles über den Magical Mystery Mix unter www.mmmx.de.

Wir freuen uns über Rückmeldung!