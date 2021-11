Magical Mystery Mix am 16.11.2021_Merkwürdigkeiten

Magical Mystery Mix

Merkwürdige musikalische Merkwürdigkeiten - Geräusche für Fortgeschrittene

Heute hören wir eine bizarre Mischung von Merkwürdigkeiten aus den Tiefen unseres Archivs. Minimalistisches, Tecnoides, Atmosphärisches, Geräuschhaftes, Elektrisierendes, Melancholisches, Pulsierendes, Schwebendes, Verstörendes, Spannendes. Hören wir einen 60 Minuten Mix, ganz ohne störende Moderation. Nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt.

Übrigens: Wer die Sendungen verpasst hat, kann sie häufig noch eine Woche nach der Sendung nachhören in der Mediathek unter www.rdl.de.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Red Shift Infiltration 6:09 - Mouvements - Compilation Européenne Brumes

3 Frank 6:27 Bristol Menue N.A.F.T.A.

4 Standing Crosswise In The Square 6:10 Anthology Of Interplanetary Folk Music Craig Leon

5 River: The Joni Letters 4:55 Spex-CD #75 Herbie Hancock & Leonard Cohen

6 Effective 2:57 Promptare Ozgur Yaglici

7 Hubris I (Edit) 7:03 Spex CD #134 Oren Ambarchi

8 Brian Eno & Snatch / RAF 3:02 RAF Brian Eno & Snatch

10 Single, Boogie 3:41 Spex CD #100 Roedelius Schneider

11 Interlude (Spex Edit) 4:08 Spex CD #81 Carl Craig & Moritz von Oswald

12 Esa Ruoho - Outtry 4:12 Impedance Vvaa

13 Reich: Sextet - Mvt. #5 5:58 Reich: Sextet, Six Marimbas Steve Reich & Musicians

14 A1. The Hours Descend 2:51 V.A. Fieldwave Vol. 1 Hojo + Kraft

15 Titel 16 2:27 Stein FM Einheit

16 Eleanor Rigby (Take 14) 2:07 Revolver Sessions Beatles

17 Unison 4:53 Martes Murcof

18 BP-101 Alt / 1-Rover-1 1:17 Battle Of The Planets Original Television

19 Oll Birtan 1:55 Medulla Björk

20 Caroline, No 2:54 Pet Sounds The Beach Boys

21 Soleil Levant 8:14 [gruen002] Dimanche Martin Donath

