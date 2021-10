Magical Mystery Mix am 19.10.2021_GFF-Click

19. Oktober 2021 von 22-23 Uhr

Magical Mystery Mix –

Geräusche für Fortgeschrittene, Vol. 57

Der gesunde & anregende Mix für die Freundin und den Freund des Geräusches, des bizarren Klangs, des obskuren Kraches und der sehr seltsamen Musik.

Heute unter der besonderen Berücksichtigung des Clicks in seinen zahlreichen Schattierungen. Quelle: Weltkulturerbe.

Kopfhörer aufsetzen, zurücklehnen, abfahren.

Bildquelle: wikimedia

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk2 Unison 4:53 Martes Murcof3 Until Spring, Pt. 1 15:04 Subotnick: Electronic Works, Vol. 2 Morton Subotnick4 Affluence I 6:18 split EMERGE5 The Well Defined Rules of Uncertainty 8:25 GND (Ground) A.Karperyd6 Gestures "It Begins with Colors" 15:58 Subotnick: Electronic Works, Vol. 1 Morton Subotnick,Joan La Barbara7 Sidewinder, Pt. 1 14:41 Subotnick: Electronic Works, Vol. 2 Morton Subotnick8 In the morning 8:57 Mystical Garden Omar Farouk Tekbilek9 Alto 2:22 Promptare Ozgur Yaglici10 A Sky of Cloudless Sulphur: I. Opening 11:15 Subotnick: Electronic Works, Vol. 1 Morton Subotnick11 200624_Frösche an der Musikhochschule 2:02 Freiburg My Recording12 Electronic Calculating Machine 0:59 Sound Effects 2 United Studio Effects13 C5.1 4:17 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Cyclo14 The Videoage (re-edit) 5:40 Clicks & Cuts 2 [Disc 1] Farben15 Big BW 6:07 Spex CD #86 Fat Freddy's Drop16 0100 6:35 Clicks & Cuts 2 Thomas Brinkmann17 Inorganic Clarity 4:22 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Twerk18 01 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes19 Camera With Motor Single & Multiple 1:04 Sound Effects For Movies And Video United Studio Effects20 Hoeing 1:23 Sound Effects Vol. 9 United Studio Effects21 Nutcracker Cracking Two Nuts 0:21 Sound Effects Vol. 7 United Studio Effects22 Digging With Spade 1:43 Sound Effects For Movies And Video Various Artists23 All Night Long 5:02 Moving Pictures Holger Czukay24 Schritte_Mann 0:30 Schritte25 Stone Cutters Striking Stone 3:19 Sound Effects Vol. 7 United Studio Effects26 Track 9 1:29 Schinoré Reinhard Flatischler27 Wohlwegewerk 4:40 Ein Weltleck in der Echokammer Schlammpeitziger28 Educacao 4:23 Stein FM Einheit29 Brando 8:45 Soused Scott Walker + Sunn O)))30 Daniel 3:48 Continental Drift Apparat31 Höhle_Wasser_tropft 0:28 Wasser Wassergeräusche32 A6. Risør Harbour 2:19 V.A. Fieldwave Vol. 1 Mark Vernon33 Lagerfeuer_knisternd 0:30 Umweltgerausch Feuer34 Zuckerbäckerbrigade 2:10 Wir Arbeiten Für Die Nächste Welt Die Welttraumforscher35 Afri Cola TV Spots (feat. Marvin Martin 9:51 ...Sexy-Mini-Super-Flower-Pop-Op-Alles ist drin. Charles Wilp36 Sonntag 2:51 Die Drift Conny Frischauf37 Two Minutes Of Heaven 3:01 The Day We Forgot David Moss Axel Otto Frank Schulte38 Frosti 1:42 Vespertine Björk

Anmerkung: Die Stücke laufen teilweise gleichzeitig bzw. nur in Ausschnitten im magischen Mix. Gesamtdauer 60 Minuten. Mixmaster: Kurt Maninouk.

Weitere Infos unter www.mmmx.de