Magical Mystery Mix am 21.02.2023_Das Klicken

Geräusche für Fortgeschrittene 70 –

Das Klicken

In der Welt der Geräusche gibt es den Typus des Klicks. In der Tierwelt werden Klickgeräusche zur Kommunikation benutzt, in manche menschlichen Sprachen sind Klicks integriert und in moderner Musik ist der Klick ein beliebtes und bewährtes Gestaltungsmittel.

Davon wollen wir heute hören. Lasst uns eintauchen in die Welt des Klicks mit seinen Unterfraktionen: das Knarren, Tropfen, Sirren, Plätschern, Knarzen, Rumpeln, Dröhnen, Pochen, Knistern. Dazu gibt es ein paar interessante Infos, z.B. über den Pistolenkrebs, den Pottwal, die afrikanischen Khoisan-Sprachen und Elemente der Vocal Percussion. Und natürlich viel Musik.

Vielleicht habt ihr auch Spaß daran und vielleicht macht es auch in eurem Kopf „Klick“.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Unison 4:53 Martes Murcof

3 Pistol Shrimp sonic weapon 1:37 Weird Nature - BBC wildlife BBC Radio 4

4 Sperm Whale Clicks Steadily 0:53 Carnivorous Mammal Sounds The Hollywood Edge Sound Effects Library

5 Sperm Whale Making Clicks & Low Grunts 4:59 Whales Sound Effects Sound Ideas

6 Until Spring, Pt. 1 15:04 Subotnick: Electronic Works, Vol. 2 Morton Subotnick

7 affluence I 6:18 split EMERGE

8 grillen-zirpen 0:12 Fieldrecording Naturgeräusch

9 Ruderwanze / water boatman (Corixia sp) 0:27 youtube Naturgeräusch

10 Sidewinder, Pt. 1 14:41 Subotnick: Electronic Works, Vol. 2 Morton Subotnick

11 Alto 2:22 Promptare Ozgur Yaglici

12 Electronic Calculating Machine 0:59 Sound Effects 2 United Studio Effects

13 C5.1 4:17 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Cyclo

14 The Videoage (re-edit) 5:40 Clicks & Cuts 2 [Disc 1] Farben

15 0100 6:35 Clicks & Cuts 2 Thomas Brinkmann

16 Inorganic Clarity 4:22 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Twerk

17 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

18 Camera (Clicks And Reloading At Different Speed 1:26 Sound Effects For Movies And Videos - Volume 8

19 Digging With Spade 1:43 Sound Effects Vol. 9 United Studio Effects

20 All Night Long 5:02 Moving Pictures Holger Czukay

21 schritte_mann 3 0:30 Schritte Kurt Maninouk

22 THE KHOISAN SPEAKING IN CLICK SOUND 0:27 youtube Uralte Dame

23 Damara 0:29 Click language youtube Namibia

24 Qongqothwane (The Click Song) 2:03 Live, 1963 Miriam Makeba

25 Drive 2:30 Youtube : Vocal percussion Antonio Fernandez

26 Samba/ DVD Ausschnitte 1:33 Youtube : Vocal percussion Richard Filz

27 The orchestra in my mouth | TED 11:41 youtube Tom Thum

28 Rhizome 5:35 Clicks & Cuts 3 Robin Judge

29 Keine Zähne 4:02 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Matmos

30 Quit Elegance 5:31 Formed Verse Neina

