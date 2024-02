Magical Mystery Mix am 20.02.2024_ASMR

ASMR – Was ist das eigentlich?

ASMR ist die Abkürzung für „Autonomous Sensory Meridian Response“, übersetzt etwa „Autonome Reaktion des Körpers auf sensorische Reize“. Das ist eine Art Gänsehautgefühl, das viele auch als „Kopfkribbeln“ beschreiben und sich beim Hören bestimmter Geräusche einstellen kann. Der Begriff ASMR war laut Wikipedia 2021 angeblich der drittmeistgenutzte Suchbegriff auf der Videoplattform YouTube.

Der Magical Mystery Mix hat recherchiert, was dahintersteckt und präsentiert Erklärungsversuche und Soundbeispiele.

Ein kleiner Tipp: um diese teilweise sehr filigranen Geräusche möglichst optimal genießen zu können, empfehlen wir die Nutzung eines Kopfhörers - vielleicht ein bisschen lauter drehen und dann gut die Ohren spitzen.

Und noch eine Anmerkung: Diese Sendung wurde im März 2022 produziert. Das in der Moderation genannte Zahlenmaterial ist natürlich mittlerweile veraltet. Google meldet beispielsweise aktuell 1,37 Mrd. Einträge zum Stichwort ASMR, YouTube 339 Mio. Beiträge – eindrucksvolle Zahlen. Wir werden dem Phänomen nachgehen.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 ASMR Guaranteed Tingles 99.9% of You Will Sleep / 3Hr (No Talking) 3:31:23 YouTube Coromo Sara. ASMR

3 100 Tech Triggers, Pt. 1 2:31 100 Tech Triggers in 6 Minutes ASMR (No Talking) ASMR Art of Sound

4 Aquarium Geräusche 8:49 Schlafmütze: Weißes Rauschen Zum Schlafen Entspannung ASMR Nutolina

5 Bad Geräusche 8:50 Schlafmütze: Weißes Rauschen Zum Schlafen Entspannung ASMR Nutolina

6 Lüftergeräusche 8:50 Schlafmütze: Weißes Rauschen Zum Schlafen Entspannung ASMR Nutolina

7 Breaking the Build 1:17 LEGO ASMR Pinetree Way

8 Asmr Sleep - Ultimate Triggers Reloaded 1:44 Asmr Sleep (Ultimate Triggers Reloaded) ASMR HANNA

9 Submerged 5:33 Sleep Triggers, Vol. I ASMR Maryjleeee

10 ASMR [Real Person] Back Massage & Whispering you to Sleep & Music 30:01 YouTube Lidi ASMR

11 Salma Hayek Explores ASMR with Whispers, Tostadas, and a Paintbrush 3:30 YouTube SalmaHayek

12 Kapitel 1: Asmr - Willkommen zur Nacken & Rückenmassage (Teil 1) 3:31 Asmr Massagen für dich! Personal Attention Sophia de Mar

13 [ASMR] 2 HR+ Lego Minecraft Build: The Pig House // Whispering 2:09:58 YouTube Video Busy B ASMR

14 ASMR MUKBANG BLACK BEAN FIRE NOODLES & CHICKEN NUGGETS (No Talking) EATING SOUNDS 12:00 YouTube Zach Choi ASMR

15 ASMR *PURPLE FOOD* JELLY DONUT, PEEPS, CANDY CORN, POPPING BOBA, ROCK CANDY, GRAPE CRUSH MUKBANG 17:01 YouTube HunniBee ASMR

16 ASMR 10X NUCLEAR FIRE NOODLES & ONE CHIP CHALLENGE 11:27 YouTube Zach Choi ASMR

17 ASMR Super Relaxing Wood Triggers for Sleep 1:09:13 YouTube Vito ASMR

Sorry, eine Spotify-Playlist gibt es heute nicht, da ich die meisten Beiträge von YouTube runtergeladen hab.

