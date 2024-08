Magical Mystery Mix am 20.08.2024_GFF83

Magical Mystery Mix

Geräusche für Fortgeschrittene Vol. 83 - Extra magisch

Wie der geübte Hörer weiß: der MagicalMysteryMix trägt das Magische nicht nur im Namen, sondern transportiert es auch immer wieder in seiner Musik.

Hören wir wieder einen bunten und anregenden Mix unterschiedlichster Musik für die Freundin und den Freund anspruchsvoller Klangwelten.

Diesmal besonders magisch!

Lehnt euch zurück -

dreht die Anlage ein bisschen lauter

oder setzt euch den Kopfhörer auf,

schließt die Augen

und gebt euch hin -

dem Rausch der Geräusche.

Nimm dir Zeit und hab Spaß!

Playlist:

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Blue Calx 7:20 Selected Ambient Works, Vol. 2 [Disc 2] Aphex Twin

3 Space 1 4:08 Space 1.8 Nala Sinephro

4 Interlude (Spex Edit) 4:08 Spex CD #81 Carl Craig & Moritz von Oswald

5 Consumed 11:40 Consumed Plastikman, Richie Hawtin

6 Timeless (l. Inner City Life / ll. Pressure / lll. Jah) 21:03 Timeless Goldie

7 Este 6:31 Orneology Mimsy

8 Floating 4:23 Divinity Project Divinity

9 Live on KEXP 36:09 YouTube Hania Rani

10 Kaval Sviri 2:13 Das Geheimnis der Bulgarischen Stimmen Vol. 1 Marcel Cellier

11 A1 Ninayay 10:54 Iskay 7697 Miles

12 Standing Crosswise In The Square 6:10 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

13 Be 6:25 Be eXe

14 Pink Moon 2:07 Pink Moon Nick Drake

15 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

16 Faust Arp 2:10 In Rainbows Radiohead

17 Single, Boogie 3:41 Spex CD #100 Roedelius Schneider

