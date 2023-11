Magical Mystery Mix am 21.11.2023_schweben

Magical Mystery Mix

Der ätherische Tanz: Erforschung des Phänomens des „Schwebens“ in der Musik

"Im riesigen Geflecht des musikalischen Ausdrucks gibt es ein Phänomen, das konventionelle Grenzen überschreitet – die Kunst des „Schwebens“. Dieser ätherische Tanz zwischen Noten, Rhythmen und Harmonien entführt den Zuhörer in einen Bereich, in dem die Zeit stillzustehen scheint und die Grenzen zwischen dem Greifbaren und dem Immateriellen zu einem nahtlosen Kontinuum verschwimmen."

Das formuliert ChatGPT, wenn man sie (oder ihn oder was auch immer) zum Phänomen des „Schwebens in der Musik" befragt. Trifft die Sache schon irgendwie, geht aber auch schwer in die Eso-Ecke. Vermutlich hat die KI Drogen genommen. Schauen wir mal, was ChatGBT zum Phänomen des Schwebens sonst noch so von sich gibt.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

3 Four Floods Of The Point 5:40 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

4 ENNOCH 3:45 Vril & Rødhåd Presents Out Of Place Artefacts Out Of Place Artefacts, Vril, Rødhåd

5 Plateau 12:32 Orbus Terrarum The Orb

6 2/1 - Remastered 2004 8:54 Ambient 1: Music For Airports Brian Eno

7 Cathedral 4:22 Songs of Silence Vince Clarke

8 Digital Elevation Model 10:09 Terrain Reduction Automatisme

9 Floating 4:23 Divinity Project Divinity

10 NAZCA 5:49 Vril & Rødhåd Presents Out Of Place Artefacts Out Of Place Artefacts, Vril, Rødhåd

11 Wind On Water 5:26 The Essential Fripp & Eno Robert Fripp & Brian Eno

12 Schweben 3:12 Doppelsterne E.P. inaud1bl3

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und komplett anhören:

https://open.spotify.com/playlist/5ikOx0MEvRlHTChwFi0pPu?si=311f4a86636c4803

Musikzusammenstellung: Kurt Maninouk

Bild: Floating Leaves, Quelle: Wikimedia

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein, klar!