Magical Mystery Mix am Di. 21.03.2017

Die Verschwörung - FakeNews relauched

"Paranoid zu sein bedeutet nicht, daß sie Dich am Ende nicht kriegen!" wußte schon der Weiße vom Berg. "Gurus und Geheimagenten wissen mehr als du und ich ...!" sangen "Extrabreit" schon 1982.

Diese zwei Zitate veranschaulichen uns drastisch, wie sehr unser Leben von Geheimbünden, Verschwörungszirkeln und anderem subterranem Gelichter gesteuert wird. "Geheimdienste heißen Geheimdienste, weil sie alles im Geheimen tun ..." verkündet ein bekannter Philosoph des Freiburger Wochenmarktes und der Kaiserjosefstrasse.

Der MAGICAL MYSTERY MIX wird diese Decke lüpfen! Wir heben Bettdecken, Vorhänge und Teppiche an und schauen, was darunter liegt! Verschwörungstheoretiker und Kryptoparanoiker Bdolf deckt die geheimnisvollen Zusammenhänge auf. Wurde Hitler tatsächlich beim Einsteigen in ein diskusförmiges Flugobjekt beobachtet? Wie kam John F. Kennedy zum weinroten Schlüpfer von Marlene Dietrich und wie hängt dies mit dem Attentat von Houston und dem Una-Bomber zusammen? Gehirnwäschesoundfachmann Kurt Maninouk demonstriert dazu Klangmanipulationstechniken.

Endlich kommt alles ans Licht!

Termin dieses erleuchtenden MMMx ist die Nacht, wo die Freimaurerverschwörer zum Verbergen ihrer Alien-Kontakte eine neue Marionette wählen: Al Gore- ein Klonandroide mit einem billigen Mechanikgehirn, George Bush jun.: nach seinen tödlichen Drogenexzessen wiederbelebt und heute in der Hand von Ras-Al-Siechmahn, dem unangefochtenen Zombiesteuerkönig von ganz Haiti....

Ein sehr glücklich gewählter Termin, welch konspirative Fügung!

Wenn da nicht die Weißen von Zion ihre Hand im Spiel haben...!

[Anmerkung: Dies ist der Relaunch einer Sendung des Magical Mystery Mix aus dem November 2000 - auch damals wurde ein neuer amerikanischer Präsident gewählt - die Geschichte wiederholt sich]

Foto: wikimedia