Marie Curie und Frauen in der Forschung

Schüler*innen des Marie Curie Gymnasiums Kirchzarten haben sich mit der Forscherin beschäftigt.

Marie Curie - bis heute ist sie die wohl berühmteste Physikerin der Welt. Sie war eine

Pionierin und das gleich mehrfach: Als erste Frau überhaupt erhielt sie den begehrten

Nobelpreis – und als einzige Wissenschaftlerin später noch ein zweites Mal. Sie brachte es zur

ersten Professorin in Europa – eine Sensation in der damaligen Zeit. Sie entdeckte die

chemischen Elemente Radium und Polonium und prägte den Begriff "Radioaktivität". Als

Mutter zweier Töchter schaffte sie es als eine der ersten Frauen Beruf und Familie zusammen

zu bringen. Ihre Töchter gingen später ebenfalls in die Wissenschaft. Marie Curie ging ihren

Weg trotz gesellschaftlicher Zwänge und Hindernisse und ebnete dadurch vielen Frauen eine

Karriere in der Wissenschaft.

Die Sendung wurde von Schüler*innen des Marie Curie Gymnasiums zusammen mit Medienpädagoge Matthias Baumann erstellt.