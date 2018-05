"Marry me"

...hauchte der Bräutigam, noch bevor er ein solcher war, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Das Bluesclubradio beschäftigt sich aus gegebenen Anlässen mit dem Thema Heiraten, deutet die Unterschiede zwischen einer öffentlichen und einer privaten Hochzeit an, wünscht allen beteiligten gutes Gelingen und unterfüttert die Startschüsse mit dem passendem Soundtrack.

01 DJ Schmolli - Wicked Wedding 02 Fischmob - Du Äh Du

03 Sarah Connor - Son Of A Preacherman

04 Santana / John Lee Hooker - The Healer

05 Lisa Bassenge - Ohne Dich

06 Eric Clapton B.B. King - Marry You

07 Götz Alsmann - Ich Hätt' Getanzt Heut' Nacht

08 Dusty Springfield - The Look Of Love

09 Dani Wilde - Loving You

10 Sade - Please Send Me Someone To Love

11 Jonny Lang - Back For A Taste Of Your Love

12 Rudy - Lovely Day

13 Stevie Wonder - For Once In My Life

14 Van Morrison - Have I Told You Lately