Meet The Beat 10.12.2022

This Is The Motown Sound - Folge 135 Ein weiterer ebenso hörenswerter wie historischer Motown-Meilenstein kommt mit Stevie Wonders erstem in künstlerischer Eigenregie prduzierten Album in die Läden: Am 3. März 1972 erscheint "Music Of My Mind" und überrascht mit seinem von modernsten Moog-Synthesizern geprägten Sound Fans und Kritiker gleichermassen. Traditionellere Soul-Scheiben kommen in diesen Frühlingswochen von Martha Reeves & The Vandellas, The Jackson Five und The Supremes, deren neue LP in der nächsten Folge zu hören sein wird.