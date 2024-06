Meet The Beat am 22. Juni 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 187 Nachschub für die hungrige US-Disco-Szene: Im Frühjahr 1976 erscheint das zweite Album des legendären Studio-Projektes "Magic Disco Machine" mit namhaften Produzenten und Künstlern aus den Motown-Studios - mit dabei sind beispielsweise Arrangeur William Goldstein, Frank Wilson, Gloria Jones, Bottom & Co. oder auch The Sisters Love. Auf der anderen Seite des musikalischen Spektrums veröffentlichen Rare Earth eine neue LP, das von von Norman Whitfield produziert wurde.